Лучшим игроком матча "Ростов-Дон" – "Звезда" признана голкипер Анастасия Лагина

Фото: ГК Ростов-Дон

По итогам матча между командами «Ростов-Дон» и «Звезда», который прошел 25 апреля в рамках четвертьфинала Суперлиги сезона-2024/25, лучшим игроком была названа Анастасия Лагина.Вратарь донской команды продемонстрировала отличную игру, отразив 9 из 26 бросков, что позволило «Ростов-Дону» одержать победу над «Звездой» со счетом 29:22.- Мы еще не успели отойти от триумфа в Кубке России, что, возможно, сказалось на нашей концентрации. Но мы смогли взять себя в руки. Конечно, не обошлось без ошибок, но команда проявила характер и добилась важной победы в гостях, - отметила Анастасия Лагина.Стоит подчеркнуть, что «Ростов-Дон» доминировал на протяжении всей игры.Предполагается, что триумф в Кубке России послужил дополнительным стимулом для гандболисток «Ростов-Дона» в этом матче.