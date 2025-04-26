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Лучшим игроком матча "Ростов-Дон" – "Звезда" признана голкипер Анастасия Лагина

Лучшим игроком матча "Ростов-Дон" – "Звезда" признана голкипер Анастасия Лагина
По итогам матча между командами «Ростов-Дон» и «Звезда», который прошел 25 апреля в рамках четвертьфинала Суперлиги сезона-2024/25, лучшим игроком была названа Анастасия Лагина.

Вратарь донской команды продемонстрировала отличную игру, отразив 9 из 26 бросков, что позволило «Ростов-Дону» одержать победу над «Звездой» со счетом 29:22.

- Мы еще не успели отойти от триумфа в Кубке России, что, возможно, сказалось на нашей концентрации. Но мы смогли взять себя в руки. Конечно, не обошлось без ошибок, но команда проявила характер и добилась важной победы в гостях, - отметила Анастасия Лагина.

Стоит подчеркнуть, что «Ростов-Дон» доминировал на протяжении всей игры.

Предполагается, что триумф в Кубке России послужил дополнительным стимулом для гандболисток «Ростов-Дона» в этом матче.
Фото: ГК Ростов-Дон
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