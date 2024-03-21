Вратарь ГК «Ростов-Дон» признана лучшим игроком в матче с «Астраханочкой»

Фото: ГК Ростов-Дон.

Голкипер ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком матча с «Астраханочкой». Анастасия Лагина набрала 44% голосов от фанатов. Об этом «Желто-черные» сообщили в своих соцсетях.Выездной матч состоялся 19 марта. Спортсменки одержали победу со счетом 22:30, взяв реванш за поражение в прошлый раз. К финалу на табло счет был 22:30 в пользу гостей.Болельщики решили, что наилучшие результаты в игре показала вратарь «Желто-черных» Анастасия Лагина. Голкипер отбила в общей сумме 10 мячей из 27 возможных (37% сейвов).Меньшее количество решило, что вся команда отличилась. Выбор сделали 32% зрителей. На площадке хорошо себя проявили игроки линии обороны, не дающие соперницам поделиться, и атакующие, поражающие ворота «Астраханочки».Третье место заняла левая полусредняя Дарья Стаценко (31,6% голосов). Спортсменка забила 4 мяча.