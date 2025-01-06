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Анастасия Лагина признана лучшим игроком матча «Ростов-Дона» с «Черноморочкой»

Анастасия Лагина признана лучшим игроком матча «Ростов-Дона» с «Черноморочкой»
Анастасия Лагина была названа лучшим игроком матча между командами «Ростов-Дон» и «Черноморочка». Игра прошла 5 января в рамках чемпионата России сезона – 2024/25.

Вратарь смогла отразить 32% бросков, выполненных новороссийскими соперницами. За это зрители отдали предпочтение как лучшему игроку 29-летней Анастасии Лагиной. Несмотря на активные атаки гандболисток «Черноморочки», ростовские спортсменки сумели завершить игры в свою пользу со счетом 44:30.

Благодаря этой победе команда из Ростова сохраняет лидерство в турнирной таблице, занимая первую строчку среди одиннадцати команд.
Фото: ГК Ростов-Дон
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