Анастасия Лагина признана лучшим игроком матча «Ростов-Дона» с «Черноморочкой»

Фото: ГК Ростов-Дон

Анастасия Лагина была названа лучшим игроком матча между командами «Ростов-Дон» и «Черноморочка». Игра прошла 5 января в рамках чемпионата России сезона – 2024/25.Вратарь смогла отразить 32% бросков, выполненных новороссийскими соперницами. За это зрители отдали предпочтение как лучшему игроку 29-летней Анастасии Лагиной. Несмотря на активные атаки гандболисток «Черноморочки», ростовские спортсменки сумели завершить игры в свою пользу со счетом 44:30.Благодаря этой победе команда из Ростова сохраняет лидерство в турнирной таблице, занимая первую строчку среди одиннадцати команд.