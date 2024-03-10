Фото: ГК "Ростов-Дон"

В матче против "Черноморочки" вратарь ГК "Ростов-Дон" Анастасия Лагина стала признанным лучшим игроком. Большинство болельщиков проголосовали за неё, предпочитая вратаря "желто-черных". На втором месте по количеству голосов оказалась Манагарова, получившая 30% голосов, а серебряную награду заработала Полина Кузнецова с результатом 24%.Что касается приза зрительских симпатий, его получила Ксения Макеева.Матч проходил 8 марта в Абрау-Дюрсо. Уже в первом тайме лидеры чемпионата подавили дебютантов "кусучего", заходя с уверенным счетом 20:8 в пользу ростовчанок. Во второй половине игры дончанки решили провести несколько экспериментов с составом и тактикой, что позволило "Черноморочке" сократить отставание в гандикапе.Итог матча, однако, оставался предсказуемым. "Ростов-Дон" одержал ожидаемую победу со счетом 32:27.