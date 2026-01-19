Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Лом черных и цветных металлов военного ведомства продают на Дону за 8 млн рублей

Лом черных и цветных металлов военного ведомства продают на Дону за 8 млн рублей

В Ростовской области выставлено на торги имущество, принадлежащее Министерству обороны Российской Федерации. Информация об аукционе опубликована на сайте "Торги России".

Основным лотом аукциона является лом черных и цветных металлов, общая стоимость которого оценивается почти в 8 миллионов рублей. По информации, представленной в карточке лота, и судя по имеющимся фотографиям, речь идет преимущественно о различных деталях и частях списанной военной техники, в частности, бывших автомобилей.

Торги проходят в формате аукциона. Заинтересованные организации и частные лица могут подать заявку на участие до 9 февраля. 17 февраля будут подведены итоги торгов.
Фото: Торги России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.