Жители Ростова просят запретить парковку транспорта в Александровском лесопитомнике

Ростовчане просят запретить парковку транспорта в Александровском лесопитомнике. Соответствующую жалобу горожане разместили на сайте Благоустройство 9 февраля.

По словам жителей, припаркованные на участке машины систематически нарушают ПДД. Кроме того, остановка машин приводит к загрязнению озелененной территории парка. Водители преграждают путь посетителям.

- Парковка в лесопитомнике осуществляется недобросовестными водителями на ежедневной основе и становится только обширнее, - сказано в жалобе.

Жители просят установить соответствующие барьерные ограждения на территории, чтобы запретить парковку транспорта.
Фото: Яндекс.карты
