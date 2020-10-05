В Ростовской области по количеству заболевших коронавирусом лидируют люди от 46 лет

Среди новых зараженных коронавирусом на Дону большую часть составили люди старше 46 лет. Об этом 7 октября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа количество зараженных опасным вирусом увеличилось на 255 человек и нарастающим итогом достигло 23 557 жителей Ростовской области. Среди новых инфицированных больше всего оказалось людей от 46 до 65 лет - 101 человек. На втором месте остаются молодые дончане от 18 до 45 лет - число зараженных за последние сутки составило 73 человека. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет коронавирусом заболели 50 дончан. Специалисты зафиксировали 19 случаев заражения несовершеннолетних и 12 - пожилых людей старше 80 лет.Жертвами коронавирусной инфекции стали еще восемь человек: три женщины (от 61 года до 77 лет) и пять мужчин (от 64 до 86 лет). У всех умерших COVID-19 сопровождался хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии от вируса скончались 559 дончан.