Люди старше 46 лет лидируют по количеству новых заболеваний COVID-19 на Дону

В Ростовской области наибольшее число заболевших коронавирусом выявили среди людей от 46 до 65 лет. Эта возрастная категория составляет почти половину новых инфицированных, сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 26 ноября в регионе зафиксировано 38 706 случаев заражения новым вирусом, из которых 315 получили диагноз за прошедшие сутки. Дончане в возрасте от 46 до 65 лет составили 43,8% (138 человек) от числа новых заболевших в регионе. На втором месте оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 84 человека, или 26,7%. У 65 пенсионеров от 66 до 79 лет также выявили опасную инфекцию, что составляет 20,6%.Меньше всего случаев заражения медики зафиксировали среди детей - 2,9% (девять несовершеннолетних) и пожилых дончан старше 80 лет - 6% (19 человек).Жертвами вируса за последние 24 часа стали 15 человек. Всего COVID-19 унес жизни 1 252 жителей Ростовской области.