Люди старше 46 лет лидируют по числу новых заболевших коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области за сутки наибольшее количество больных коронавирусом выявили среди молодежи и людей старше 46 лет. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 23 ноября, медики зафиксировали 37769 случаев заражения COVID-19. При этом 310 из них подхватили новую инфекцию за минувшие сутки. Большинство новых заболевших составили люди от 46 до 65 лет - 122 человека, или 39,3%. На втором месте по количеству пациентов с опасным вирусом находится молодежь от 18 до 45 лет. Среди это возрастной группы врачи выявили 31% больных COVID-19 (96 человек). Также диагноз коронавирус получили 67 пенсионеров от 66 до 79 лет (67 человек, или 21,6%).Меньше всего инфицированных специалисты зарегистрировали у пожилых дончан старше 80 лет - 17 человек (5,5%), и детей - восемь несовершеннолетних (2,6%).Количество смертей от опасного вируса снова увеличилось. Если по состоянию на предыдущий день число умерших снизилось до 13 впервые за неделю, то к 23 ноября жертвами коронавируса снова стали 19 человек. Восемь мужчин в возрасте и 11 женщин в возрасте от 48 до 89 лет не смогли справиться с новой инфекцией.