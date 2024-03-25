Донской регион помогает новым российским территориям развивать спорт

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону в рамках форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» обсудили вопросы социально-экономического развития, реализации промышленного потенциала и развития спорта.В донской столице состоялось совместное выездное заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту и Министерства спорта Российской Федерации. В нем приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин (по видеосвязи), председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, а также руководители исполнительных органов в области физкультуры и спорта донского региона, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, руководители спортивных организаций.Были рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий по повышению спортивного мастерства членов сборных команд из новых регионов России, а также возможности выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов и обмен опытом в сфере физической культуры и спорта.По словам заместителя губернатора донского региона Артема Хохлова, правительство Ростовской области оперативно включилось в работу по интеграции новых территорий в спортивную отрасль. Заключено соглашение о сотрудничестве с федеральным некоммерческим фондом «Наш спорт», направленное на поддержку и развитие физической культуры и спорта в новых регионах России.- В прошлом году в Ростовской области проведено 136 открытых областных соревнований, в которых приняли участие спортсмены из новых регионов. В текущем году запланировано проведение более 150 таких соревнований, – сообщил Артем Хохлов.Участие спортсменов из новых регионов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах на территории Ростовской области помогает укреплять связь в сфере физической культуры и спорта с новыми регионами Российской Федерации.На мероприятии также обсудили строительство спортивных объектов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.- У нас большой опыт. За 2023 год в Ростовской области возведен ряд новых спортивных объектов. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и спортивные площадки. Сейчас ведем работу по созданию шести плавательных бассейнов в муниципальных образованиях области, – отметил Артем Хохлов.Кроме того, в рамках форума 21-22 марта состоялись межрегиональные соревнования «Мы вместе – спорт» по дзюдо, самбо, плаванию и шахматам среди сборных команд ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областей. Участие приняли порядка 180 спортсменов. Спортсмены из Ростовской области завоевывали 51 медаль.