Лидеры списка «Единой России» вызывают симпатии избирателей

(Опрос по заказу ВЦИОМ «Спутник» проводился на территории РФ 26 августа методом телефонного опроса респондентов, в нем приняли участие 1,2 тысячи жителей. Доверие к кандидатам определяли с помощью следующего вопроса: «Сейчас я буду называть политиков, общественных деятелей, а Вы скажите, знаете ли Вы их или нет? И если знаете, то как Вы к ним относитесь – к кому положительно, с доверием, а к кому отрицательно, без доверия или же безразлично, не можете оценить?». Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.)