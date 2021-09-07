Лидеры списка «Единой России» вызывают симпатии избирателей
Первые номера списка партии «Единой России» вызывают симпатии избирателей. По мнению экспертов, именно это может стать одним из главных факторов победы единороссов. По данным опроса ВЦИОМ (прим. - Всероссийский центр изучения общественного мнения), Сергей Шойгу и Сергей Лавров опережают ближайших оппонентов по уровню доверия избирателей почти в три раза. Лидерам списка ЕР доверяют 47% опрошенных россиян. В то время как первый номер списка КПРФ Геннадий Зюганов вызывает доверие у 17% избирателей. Сергей Смирнов, возглавляющий партию «Справедливая Россия - За правду» - немного меньше, 16%. Меньше всего этот показатель оказался у Владимира Жириновского (ЛДПР) -14%.
Очевидно, что суммарно рейтинг доверия к лидерам трех парламентских партий едва догоняет рейтинг доверия к представителям Единой России. По мнению экспертов, личный рейтинги первых номеров списков напрямую повлияют на результаты голосования на выборах в Госдуму.
(Опрос по заказу ВЦИОМ «Спутник» проводился на территории РФ 26 августа методом телефонного опроса респондентов, в нем приняли участие 1,2 тысячи жителей. Доверие к кандидатам определяли с помощью следующего вопроса: «Сейчас я буду называть политиков, общественных деятелей, а Вы скажите, знаете ли Вы их или нет? И если знаете, то как Вы к ним относитесь – к кому положительно, с доверием, а к кому отрицательно, без доверия или же безразлично, не можете оценить?». Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.)
Однако сами выборы предполагают острую конкурентную борьбе. 14 политическим партиям и около 6 тысяч кандидатам по всей России предстоит побороться за 450 мандатов. В донском регионе на 56 кандидатов придется всего 7 мест - на каждый мандат претендуют по восемь депутатов. Еще больше 100 кандидатов зарегистрированы по партийным спискам.
По данным исследований, большую часть депутатских мест распределят между собой четыре парламентские партии. «Единая России» сохранит за собой уверенное большинство мандатов.
В начале сентября, по данным опроса Фонда общественное мнение, рейтинг «Единой России» составил 30%. За КПРФ собирались проголосовать 15%, ЛДПР поддерживали 10% опрошенных, а партия «Справедливая Россия — За правду» едва набрала «проходной балл» - 5% голосов.
В числе непарламентских партий улучшили позицию «Новые люди». За них готовы отдать голоса порядка 3% людей, участвовавших в опросе.
(Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) с 27 по 29 августа методом интервью по месту жительства респондента, опрошены 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность при таком методе опроса не превышает 2,5%. Вопрос задавался в формулировке: «Если Вы примете участие в выборах депутатов Государственной думы в сентябре этого года, то как, за какую партию Вы, скорее всего, проголосуете?».)
В 2021 году депутаты в государственную Думу избираются по смешанной системе. Из 450 голосуют за кандидатов по одномандатным округам, еще 225 - партийным спискам.
Эксперты считают, что ЕР, учитывая правила распределения, получит по спискам 113 мандатов. По одномандатным округам партия власти займет еще около 200 мест. Такой прогноз сходится у всех исследователей, независимо от их политических позиций.
По мнению экспертов российской Ассоциации по связям с общественностью, депутаты «ЕР» выиграют в 83% одномандатных округов, что составляет около 188-190 мандатов.
В августе 2021 года фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад. В нем давались прогнозы, что «кандидаты ЕР на выборах 19 сентября выиграют от 175 до 204 округов (в 2016 было 203 округа).» Автор доклада - политолог Александр Кынев считает, что «При выигрыше «Единой Россией» даже при наихудшем для себя сценарии 175 из 225 мажоритарных округов в Госдуму РФ <...>, по партийным спискам партии нужно набрать до конституционного большинства от 96 до 125 мандатов».