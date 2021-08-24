Социологи прогнозируют победу «Единой России» на выборах в Госдуму и появление пятой партии

Сразу три крупнейшие социологические компании прогнозируют победу «Единой России» на выборах и пятую партию в Госдуме. Исследования предоставили специалисты ВЦИОМ, ФОМ и АПЭК.По данным экспертов, первенство останется у «Единой России», на втором месте окажется КПРФ, а третье займет ЛДПР. Четвертой партией называют закрепившуюся «Справедливую Россию». Вероятность существования пятой партии пока под вопросом. Однако от 2 до 4% респондентов отдают предпочтение Партии пенсионеров и «Новым людям». Получится ли у кого-то из них преодолеть порог в 5%, покажут только выборы.Несмотря на то, что все исследовательские компании назвали лидером «Единую Россию», на конкретных цифрах их мнение разнится. По разным показателям от 27 до 68% респондентов отдавали свое предпочтение «ЕР». Однако в любом случае, скорее всего, именно они заберут большую часть мандатов.По мнению политологов, такая ситуация связана с видными политическими деятелями «Единой России». Например, в партии состоят министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИДа Сергей Лавров. Они яркие фигуры в политике и часто бывают в регионах.Не так давно, к примеру, Сергей Шойгу посещал Ростовскую область. По его поручению донской «Роствертол» получил государственный контракт на 15 вертолетов в год. Это наверняка положительно скажется на развитии предприятия.Несмотря на прогнозы, до конца предугадать исход выборов невозможно. Эксперты отмечают, что ближайшие выборы станут одними из самых прозрачных. Более 500 тысяч человек будут следить за процессом, в том числе 5 тысяч – в Ростовской области. В Общественной палате и вовсе сформируют специальный штаб для решения внештатных ситуаций, чтобы никто и ничего не помешали избирателям отдать свои голоса так, как они считают нужным.