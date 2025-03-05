Ледяная гора образовалась из-за прорыва водопровода в Ростовской области

Фото: соцсети

В Ростовской области в результате коммунальной аварии возникла ледяная гора размером с жилой дом. Несколько недель назад в Азовском районе, на окраине хутора Рогожкино, произошёл прорыв водопровода.В условиях сильных морозов вода замерзла, превратившись в ледяную гору, которая быстро стала местной достопримечательностью. Жители хутора и соседних населенных пунктов отправились туда, чтобы сделать фотографии на фоне необычной ледяной глыбы.Эти снимки быстро распространились по социальным сетям и привлекли внимание федеральных СМИ.