Хутора в Азовском районе начали уходить под воду из-за разлива реки Дон

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Вечером 1 ноября в Ростовской области сильный ветер выгнал воду из устья реки Дон. Воздушные потоки понесли жидкость к жилым домам в Азовском районе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.По словам людей, под угрозой затопления оказались хутора Рогожкино и Обуховка. Сельчане опасаются, что ночью их дворы полностью затопит.Похожая ситуация уже происходила в Ростовской области в конце ноября прошлого года. Тогда сильный ветер выгнал воду из Таганрогского залива. В зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов.Напомним, что, по прогнозу синоптиков, непогода в регионе сохранится до 7 ноября.