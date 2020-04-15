Увеличилось количество затопленных Доном населённых пунктов

В Ростовской области из-за нагона воды оказались затоплены сразу несколько населённых пунктов. Разлившаяся вода подобралась к жилым домам и социальным объектам.Чрезвычайная ситуация произошла утром 17 апреля. Из-за ветра силой до 22 метров в секунду на Дону начался сгон воды. Уровень воды в реке резко поднялся, из-за чего прибрежные территории оказались затоплены. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что вода разлилась по улицам и дорогам четырёх населённых пунктов: одном в Неклиновском районе и трёх — в Азовском (хутора Казачий Ерик и Лагутник, а также станица Елизаветинская).На местах подтоплений работают порядка ста спасателей и 30 единиц техники. В районах развернули шесть пунктов временного размещения, куда могут прийти люди, чьё жильё пострадало из-за воды. В общей сложности они могут вместить порядка 770 человек.