Лечебный корпус РЖД в Новочеркасске выставлен на торги за 32 миллиона рублей

Фото: РЖД

Историческое здание и землю лечебного корпуса № 3 Российских железных дорог выставили на аукцион. Стартовая цена объекта в Новочеркасске составляет 32 миллиона рублей. Информация о предстоящих торгах опубликована на официальном сайте «РЖД».Здание, имеющее богатое прошлое и построенное в 1916 году, находится в самом сердце Новочеркасска, что делает его привлекательным с точки зрения расположения. Несмотря на то, что корпус находится в удовлетворительном состоянии, для его дальнейшей эксплуатации потребуется проведение ряда ремонтных работ.Особым преимуществом объекта является его живописное месторасположение. Из окон корпуса открывается впечатляющий вид на площадь Ермака и величественный Вознесенский собор. Окружающая территория отличается развитой инфраструктурой: здесь расположены как коммерческие здания, так и жилые дома. Дополнительным плюсом является отличная транспортная доступность – в непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта и железнодорожная станция Новочеркасск, что облегчает доступ к объекту.Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 10 апреля. Победитель торгов будет определен через 18 дней после окончания приема заявок.