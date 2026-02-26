Пострадавший под Ростовом водитель питбайка находится в тяжелом состоянии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Пострадавший в Аксайском районе водитель питбайка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.Напомним, происшествие случилось 25 февраля а трассе «Подъезд от М-4 к зоне отдыха Ростов-на-Дону». Предварительно, он потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он протаранил «Атлант Соллерс», которым управлял 24-летний водитель.Водитель питбайка был госпитализирован в ЦРБ города Аксая. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Мужчине оказывают необходимую медпомощь.