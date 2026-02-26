Фото: яндекс.карты

В Ростове ищут подрядчика для уборки Братского кладбища за 3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.Максимальная цена контракта составляет 3 309 161 рубль. Определение победителя запланировано после 6 марта.С 1 апреля по 31 декабря компания-подрядчик будет убирать территорию Братского кладбища. Среди работ, которые необходимо выполнить:очистка дороги от снега с помощью плуга и щётки или только щёткой;уборка снежных валов;распределение песко-соляной смеси;подметание проезжей части;патрульная уборка проезжей части без применения мешков;уборка снега с тротуаров вручную;посыпка тротуаров песком;подметание тротуаров с применением мешков вручную;выкашивание территорий;очистка территории от опавших листьев;расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.Братское кладбище — одно из старейших в Ростове. Первые упоминания о нём относятся к концу XIX века. Кладбище служило местом захоронения бедных крестьян, умерших от холеры. Тела складывали в общую могилу, так и появилось название захоронения.На кладбище расположено несколько памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Среди них — могила пионера-героя Саши Чебанова, погибшего на фронте, а также памятники воинам Ростовского полка народного ополчения, павшим в ноябре 1941 года, и 230-го полка НКВД, защищавшим Зелёный остров. На территории кладбища также находится храм Вознесения Господня, где проводятся богослужения и отпевания.В 1980-х годах кладбище было закрыто для новых захоронений. Однако в 1998 году администрация города приняла постановление, разрешающее проводить на старых кладбищах только родственные захоронения. Это постановление действует и сегодня.