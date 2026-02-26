Анастасия Костенко удивила фанатов короткой стрижкой
Ростовчанка Анастасия Костенко шокировала фанатов короткой стрижкой. Снимки она разместила в соцсетях 24 февраля.
С наступлением весны многодетная мама решилась кардинально себя изменить. Она сделала короткую стрижку. На видео специалист убрала буквально половину всей длины волос.
- Чем ближе март, тем громче во мне просыпается мой импульсивный Овен. Феерично обновилась, как и положено человеку, который живет по велению внутреннего огня, - пишет Костенко.
Прическа шокировала фанатов. Некоторым обновления во внешнем облике очень понравились, а кому-то нет. Хейтеры считают, что вскоре многодетная мама пожалеет о своем выборе.