Анастасия Костенко удивила фанатов короткой стрижкой

Фото: СоцСети

Ростовчанка Анастасия Костенко шокировала фанатов короткой стрижкой. Снимки она разместила в соцсетях 24 февраля.С наступлением весны многодетная мама решилась кардинально себя изменить. Она сделала короткую стрижку. На видео специалист убрала буквально половину всей длины волос.- Чем ближе март, тем громче во мне просыпается мой импульсивный Овен. Феерично обновилась, как и положено человеку, который живет по велению внутреннего огня, - пишет Костенко.Прическа шокировала фанатов. Некоторым обновления во внешнем облике очень понравились, а кому-то нет. Хейтеры считают, что вскоре многодетная мама пожалеет о своем выборе.