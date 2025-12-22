Фото: Яндекс Карты

Земельный участок в центре Ростова выставили на торги за 4,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации города 22 декабря.Территория находится в Октябрьском районе на улице Текучева, № 194а. Площадь объекта составляет 230 квадратных метров. Это место выставили на продажу с разрешением использовать индивидуальное жилищное строительство.Суд района принял решение об изъятии земельного участка у владельца с последующей продажей на публичных торгах. Также на земельном участке находится жилой дом. Суд признал эту постройку самовольной и подлежащий сносу. По фотографиям объекта видно, что здание было недостроено и заброшено.Начальная цена лота равна 4 608 000 рублей. Заявку на участие в публичных торгах можно подать до 16 января 2026 включительно. Аукцион пройдет 21 января в 11.00 по адресу улица Большая Садовая, 82-84/46, Ростов.