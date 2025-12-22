Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Земельный участок в центре Ростова выставили на торги за 4,6 миллионов рублей

Земельный участок в центре Ростова выставили на торги за 4,6 миллионов рублей
Земельный участок в центре Ростова выставили на торги за 4,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации города 22 декабря.

Территория находится в Октябрьском районе на улице Текучева, № 194а. Площадь объекта составляет 230 квадратных метров. Это место выставили на продажу с разрешением использовать индивидуальное жилищное строительство.

Суд района принял решение об изъятии земельного участка у владельца с последующей продажей на публичных торгах. Также на земельном участке находится жилой дом. Суд признал эту постройку самовольной и подлежащий сносу. По фотографиям объекта видно, что здание было недостроено и заброшено.

Начальная цена лота равна 4 608 000 рублей. Заявку на участие в публичных торгах можно подать до 16 января 2026 включительно. Аукцион пройдет 21 января в 11.00 по адресу улица Большая Садовая, 82-84/46, Ростов.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.