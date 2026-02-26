В Ростовской области осудили парня, который едва не зарезал двух незнакомцев

Фото: Rostov.ru

Азовский городской суд Ростовской области осудил парня, который чуть не убил двух незнакомцев в местном пивном магазине. Текст приговора появился на сайте суда 26 февраля.Согласно материалам дела, Дмитрия Г. осудили за причинение тяжкого вреда здоровью двух людей с применением оружия. Все началось с обычной ссоры на улице. Дмитрий и незнакомец пару раз толкнули друг друга и разошлись. Но мужчина позвал «подмогу» в лице знакомого. Этот знакомый ударил Дмитрия кулаком в лицо — легкий вред здоровью, но сильное оскорбление для парня.Дмитрий сначала ушел, а затем вернулся с ножом, нашел обидчиков в пивном магазине и нанес по удару в живот каждому.Пострадавших успели доставить в больницу и спасти, а на Дмитрия завели уголовное дело.Преступление мужчины квалифицируется, как особо тяжкое, максимальное наказание за него — двенадцать лет лишения свободы. Но вину он полностью признал, сотрудничал со следствием. Кроме того, сам конфликт начался с противоправных действий потерпевших.Учтя все это, суд назначил Дмитрию пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.