Суд освободил «Ростовский бройлер» от ответственности за сальмонеллу из-за процессуальной ошибки

Арбитражный суд Ростовской области не стал применять санкции к ООО «Ростовский бройлер» по делу о наличии сальмонеллы в мясной продукции. Несмотря на то, что Россельхознадзор выявил опасные бактерии, предприятие избежало штрафа в размере до полумиллиона рублей. Причина – истечение сроков давности для привлечения к административной ответственности.

История вопроса началась летом 2025 года, когда проверка на птицефабрике выявила ряд нарушений. «Ростовскому бройлеру» было дано предписание устранить их до 1 ноября 2025 года. Однако, как показала декабрьская инспекция, требования выполнены не были. Хуже того, предприятие выпустило в продажу тушки цыплят-бройлеров, в которых были обнаружены бактерии сальмонеллы.

Россельхознадзор, столкнувшись с таким игнорированием предписаний и потенциальной угрозой здоровью потребителей, обратился в суд. Однако, как оказалось, ведомство упустило процессуальные сроки, необходимые для инициирования административного производства.

«Сроки давности привлечения к административной ответственности не подлежат восстановлению, и в случае их пропуска суд принимает решение об отказе в привлечении к административной ответственности», — гласит решение суда.
