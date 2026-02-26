Жителю Ростовской области пришлось выплатить более миллиона рублей за незаконную охоту на кабанов

Фото: Прокуратура Ростовской области

Житель Семикаракорского района осужден за браконьерство. Инцидент произошел в ноябре 2025 года недалеко от хутора Золотаревка.По данным прокуратуры Ростовской области, 66-летний мужчина, не имея соответствующего разрешения на добычу диких животных, отправился на охоту и добыл восемь кабанов: шесть самок и двух самцов. При себе у него имелись огнестрельное оружие и тепловизор, что указывает на спланированный характер браконьерской деятельности.В результате действий пенсионера охотничьим ресурсам Ростовской области был причинен особо крупный ущерб, оцениваемый в сумму свыше одного миллиона рублей.Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». В начале февраля текущего года материалы дела были переданы в суд.Судебное разбирательство завершилось приговором: браконьер оштрафован на 500 тысяч рублей. Изъятые в ходе расследования карабин и тепловизионный прицел, использовавшиеся для совершения преступления, конфискованы в пользу государства. Кроме того, на мужчину возложена обязанность возместить причиненный ущерб, который уже превысил один миллион рублей.