Жительницу Батайска привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство

Фото: ДонДей

В одной из батайских больниц произошел инцидент, закончившийся для местной жительницы составлением протокола об административном правонарушении. Женщина была привлечена к ответственности за мелкое хулиганство после того, как устроила скандал в травмпункте.Инцидент произошел 26 февраля. Женщина привела в травматологическое отделение свою 18-летнюю дочь, получившую перелом руки. Однако, столкнувшись с необходимостью ожидать своей очереди, мать решила предпринять попытку попасть к врачу вне установленного порядка.Как сообщают очевидцы и медицинский персонал, женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, чем нарушила общественный порядок. Ситуация накалилась настолько, что сотрудникам медицинского учреждения пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам.Прибывшие на место сотрудники полиции составили на женщину протокол по статье "Мелкое хулиганство" за ругань в общественном месте. Распространение информации об инциденте в социальных сетях вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Кто-то защищал батайчанку, а кто-то писал, что медики поступили правильно.Однако теперь женщине грозит штраф.