Голкиперу ГК «Ростов-Дон» Анастасии Казьменко сделали операцию на колене

Фото: ГК Ростов-Дон

Голкипер ГК «Ростов-Дон» Анастасия Казьменко получила травму во время матча и была вынуждена перенести операцию. Об этом проинформировала пресс-служба донского клуба.24 января, после игры с «Астраханочкой», Казьменко получила повреждение передней крестообразной связки колена. Первоначально медики диагностировали травму колена, а позже выяснилось, что необходима операция.В феврале голкипер успешно перенесла хирургическое вмешательство, как сообщила сама Анастасия. Теперь спортсменка находится на восстановлении.