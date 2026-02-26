Новости
Голкиперу ГК «Ростов-Дон» Анастасии Казьменко сделали операцию на колене

Голкипер ГК «Ростов-Дон» Анастасия Казьменко получила травму во время матча и была вынуждена перенести операцию. Об этом проинформировала пресс-служба донского клуба.

24 января, после игры с «Астраханочкой», Казьменко получила повреждение передней крестообразной связки колена. Первоначально медики диагностировали травму колена, а позже выяснилось, что необходима операция.

В феврале голкипер успешно перенесла хирургическое вмешательство, как сообщила сама Анастасия. Теперь спортсменка находится на восстановлении.
Фото: ГК Ростов-Дон
