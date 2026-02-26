Фото: Donday

В батайский травмпункт вызвали Росгвардию из-за скандала в очереди. Местная жительница устроила дебош в травмпункте ЦГБ Батайска, требуя пропустить дочь без очереди.Утром 26 февраля батайчанка привела 18-летнюю девушку с переломом руки. Из-за большой очереди мама не выдержала и начала кричать на врачей и пациентов. В итоге медикам пришлось нажать тревожную кнопку.Сотрудники Росгвардии задержали женщину и передали полиции. Ирония в том, что пока мать бушевала, очередь дочери подошла. Девушку осмотрели и отпустили домой, а дебоширку могут привлечь к ответственности.Жители Батайска давно жалуются на долгие очереди в ЦГБ. Пациентам приходится часами ждать своей очереди, потому что в больнице не хватает персонала.