Фото: Правительство Ростовской области

Почти 2 млн гектаров яровыми культурами засеют весной в Ростовской области. Об этом проинформировали 26 февраля в региональном правительстве.В 2026 году объем посевов будет таким же, как в прошлом году. После холодов предстоит засеять более 1 миллиона 900 тысяч гектаров яровыми культурами. Из них яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять около 652 тысяч гектаров. Масличными - 1,18 миллионов гектаров, в том числе подсолнечником – 1 миллион гектаров.Кроме того, отдельное внимание в этом году будет уделено искусственному увлажнению почвы и ее удобрению. В планах проведение реконструкции на площади 235 гектаров.Из федерального и областного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса и комплексного развития села в 2026 году выделено из федерального и областного бюджета выделено 7,8 миллиардов рублей. Помимо этого, в регионе одобрен лимит в 2,9 миллиардов рублей для предоставления льготных краткосрочных кредитов аграриям.Отметим, что в прошлом году из-за засухи и заморозков на полях Ростовской области не взошли все посевы. Из-за этого аграрии области понесли значительные убытки. В связи со сложившейся ситуацией в Ростовской области даже был введен режим ЧС. Но обильные осадки в этом году существенно улучшили ситуацию на полях. Есть вероятность, что в этом сезоне ситуация с всходом посевов будет благоприятной.