- В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.

Фото: Дондей

В Ростове трое заключенных пойдут под суд за попытку примкнуть к террористической организации. Об этом рассказали в региональном СК.Фигуранты отбывали наказание за преступление экстремистского характера. После отбытия из исправительной колонии они хотели уехать за границу. Там преступники собирались стать участниками запрещенной террористической организации.Для воплощения своих планов в жизнь они раздобыли запрещенные им средства связи. Фигуранты стали «наводить мосты» с организацией. Им дали инструкцию, как покинуть территорию России.Но правоохранительные органы раскрыли умысел. В отношении трех заключенных завели уголовные дела по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».