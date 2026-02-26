Новости
В Ростове трое заключенных пойдут под суд за попытку примкнуть к террористической организации

В Ростове трое заключенных пойдут под суд за попытку примкнуть к террористической организации. Об этом рассказали в региональном СК.

Фигуранты отбывали наказание за преступление экстремистского характера. После отбытия из исправительной колонии они хотели уехать за границу. Там преступники собирались стать участниками запрещенной террористической организации.

Для воплощения своих планов в жизнь они раздобыли запрещенные им средства связи. Фигуранты стали «наводить мосты» с организацией. Им дали инструкцию, как покинуть территорию России.

Но правоохранительные органы раскрыли умысел. В отношении трех заключенных завели уголовные дела по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».

- В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.
Фото: Дондей
