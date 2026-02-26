В Ростовской области с 1 марта алименты будут рассчитывать из средней зарплаты
С 1 марта 2026 года в Ростовской области кардинально меняются правила расчета алиментов на несовершеннолетних детей. Об этом свидетельствует постановление правительства, опубликованное на официальном интернет-портале.
Вместо федерального МРОТ в 27 093 рубля минимальные выплаты теперь будут ориентироваться на среднюю зарплату в регионе проживания заявителя.
В Ростовской области это около 70 тысяч рублей, по данным Росстата на конец 2025 года.
Если алименты назначены судом, в расчёт идут реальные перечисления. Родитель может указать суммы в заявлении. При передаче исполнительного листа приставам информация поступает в Социальный фонд России автоматически.
На одного ребенка — это 25% от дохода. Например, от 70 тысяч — 17 500 рублей, на двоих — 33% или 23 100 рублей, а на троих и более — 50%, то есть 35 тысяч рублей.