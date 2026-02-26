В Ростовской области шестилетний пассажир пострадал в столкновении двух легковушек
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Волгодонске днем 26 февраля. На пересечении улицы Степной и дома № 2А водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с «Фордом Фьюжн». Пострадавшим в аварии оказался шестилетний пассажир иномарки.
По предварительным данным, 23-летний водитель «Лады Гранты» при совершении левого поворота на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Форд Фьюжн», которым управлял 35-летний мужчина. Попытка водителя отечественного автомобиля «проскочить» перекресток привела к прямому столкновению.
В результате удара травмы получил шестилетний пассажир «Форда Фьюжн». Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.