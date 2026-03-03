Новости
В промышленной зоне Азова за 175 миллионов рублей продают железнодорожную ветку

В начале марта на одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже уникального объекта – железнодорожной ветки, расположенной в промышленной зоне Азова. Стартовая цена лота составляет 175 миллионов рублей.

Объект, находящийся на улице Дружбы, представляет собой железнодорожный путь протяженностью 2 459 метров. По словам продавца, ветка занимает всю территорию промзоны и является ключевым звеном для грузооборота более чем 30 крупных предприятий, расположенных в этом районе. Оплата за пользование инфраструктурой производится по тарифам РЖД за каждый проходящий вагон.

В объявлении подчеркивается, что техническое состояние железнодорожной ветки и четырех стрелочных переводов полностью соответствует всем стандартам и требованиям Российских железных дорог.

Преимуществом предложения является выгодное географическое положение. Рядом с железнодорожной веткой проходит федеральная трасса, ведущая в Новороссийск. Кроме того, всего в 4 километрах находится крупная портовая зона Азова, объединяющая семь портов. Такое расположение открывает широкие логистические возможности для эффективной транспортировки грузов как по железной дороге, так и с использованием морского транспорта.
