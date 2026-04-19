Ростовчане уже третий год просят убрать аварийное дерево напротив школы № 44

Жители Первомайского района Ростова-на-Дону обратились к администрации города с просьбой спилить аварийное дерево. По словам горожан, проблема не решается уже третий год.Дерево, находящееся в непосредственной близости от школы № 44, опасно нависает над тротуаром. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые вынуждены проходить под ним ежедневно, включая родителей с детьми.- Родители и дети останавливаются под аварийным деревом, ходят по тротуару под этим деревом, и это дерево несет угрозу жизням людей и детей уже более трех лет, — сообщают обеспокоенные жители администрации города.Ростовчане неоднократно направляли письменные обращения с просьбой убрать опасное растение. В апреле текущего года они получили уведомление о том, что их просьба исполнена. Однако, по свидетельству местных жителей, никаких работ по спилу или обрезке дерева фактически не проводилось.В связи с этим жители донской столицы вновь призывают городскую администрацию обратить пристальное внимание на данную проблему и принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности граждан.