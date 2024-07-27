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Крупный пожар на мусорном полигоне в Ростове потушили спустя 7 часов

Крупный пожар на мусорном полигоне в Ростове потушили спустя 7 часов
Крупный пожар на мусорном полигоне в Ростове был потушен спустя семь часов. В результате инцидента огонь уничтожил мусор, спецтехнику и ангар.

Возгорание произошло около полудня 27 июля. Сначала загорелся мусор, затем огонь распространился на ангар и спецтехнику, которая занималась культивацией мусора. За несколько часов площадь пожара увеличилась с одной тысячи до двух тысяч квадратных метров.

Почти полсотни спасателей боролись с огнем более семи часов. Только к 20:00 пожар удалось полностью ликвидировать. Никто из людей не пострадал.
Фото: МЧС РО.
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