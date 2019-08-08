В Ростове ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Левенцовке



В Ростове-на-Дону ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Левенцовке. Пожар начался около 8 часов 10 августа в переулке 1-й Машиностроительный.



Известно, что о возгорании сообщили местные жители. На место прибыли сотрудники МЧС. За час огонь успел распространиться на 150 квадратных метров. Около 9 часов пожар локализовали.



– В настоящее время возгорание ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону.