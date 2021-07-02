В Новочеркасске три часа тушили пожар на полигоне с мусором
В Новочеркасске произошел пожар на полигоне с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Мусор на окраине города загорелся около 11 часов 3 июля.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось на улице Крайней, 2. Ветер раздувал огонь все сильнее и разносил черный дым по округе. Местные жители, увидев пожар, тут же позвонили спасателям.
Площадь возгорания пока неизвестна. Однако огнеборцы боролись с пламенем несколько часов. Полностью ликвидировать пожар удалось к 14 часам.
После пожара там проводят работы по рекультивации земли.