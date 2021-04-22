Кровавая луна: астролог предупредил об опасностях в полнолуние 27 апреля

Во вторник, 27 апреля, Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние и окажется больше и ярче обычного. В апреле 2021 года суперлуние совпадает с полнолунием, поэтому обещает быть особенно зрелищным. Так называемая кровавая Луна ознаменует полнолуние и пробудет на небе до 06:31 по московскому времени. Как правило, астрономические явления влияют на людей.По словам астролога Антонины Кариер, наибольшее влияние полнолуния почувствуют Тельцы, Львы, Водолеи и Скорпионы, рожденные с 26 апреля по 5 мая, с 29 июля по 7 августа, с 26 января по 3 февраля, а также с 19 октября по 7 ноября.- Полнолуние знаменуется с волнением и беспокойством за судьбу, а также решением важных вопросов, связанных с деятельностью, финансовыми сделками или договоренностями, темой отдыха, - говорит астролог. - Люди, с которыми ранее вели переговоры, могут все переиграть и осложнить условия сделки или своим решением заставить вас отказаться от планов.До 3 мая знакам Зодиака лучше не заострять внимание на разногласиях и не усиливать их, не принимать кардинальных решений, не создавать конфликтную ситуацию.Желательно дать возможность обеим сторонам время на размышление, решение неожиданно возникших бюрократических проволочек, недоразумений или различного рода сложностей, дать возможность объяснить сложившиеся обстоятельства, а затем принимать решения. Если тупиковая ситуация, лучше забыть этот вариант и искать другие пути решения или вообще отложить мероприятие. Не стоит терять время и силы на пререкания или оспаривание своего мнения. Кто-то получит желанный подарок, а кому-то повезет в финансовой сфере и вопросах недвижимости.С 26 по 28 апреля нежелательно проводить плановые операции по урологии, гинекологии, на шее, зубах нижней челюсти.