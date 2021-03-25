Полнолуние 28 марта: как оно повлияет на знаки Зодиака

Астрологи сообщают о наступление полнолуния вечером 28 марта. Это будет первое полнолуние весны 2021 года. Пройдет оно под эгидой знака Зодиака Весы. По прогнозам специалистов, это будет гармоничное и наполненное яркими эмоциями явление.Астролог Антонина Кариер выделила несколько знаков Зодиака, на которых первое весеннее полнолуние повлияет больше всего. Это Весы, Близнецы и Водолей, Овен, Лев и Стрелец. Эти знаки ожидают перемены в личной жизни и удача в финансах.- Наиболее насыщенно пройдут выходные дни у рожденных 26-31 марта, 26-31 мая, 29 июля -3 августа, 28 сентября - 3 октября, 28 ноября -2 декабря, 26-31 января, - рассказала астролог. - Рожденных в этот период новолуние зарядит позитивной энергетикой, направленной на различного рода культурно-массовые мероприятия развлекательного и познавательного характера: посещение театра, кино, развивающих центров с детьми, на пешие прогулки или поездки всейсемьей в тур выходного дня, или место силы с компанией единомышленников.Кроме того, сулит получение прибыли людям, оказывающим посреднические услуги, стилистам, визажистам, актерам, танцорам, занимающимся обучением, творческой деятельностью, ремеслом, созданием и продажей украшений, аксессуаров, пошивом одежды, реставрацией,продажей и производством мебели, предметов интерьера.В сам день полнолуния, в воскресенье, можно убраться в доме, решать бытовые вопросы, выполнить несколько небольших дел. Посвятить время себе и родным.