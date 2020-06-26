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К аппаратам ИВЛ на Дону подключены 35 пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ на Дону подключены 35 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией. Данные о состоянии заболевших опубликованы на сайте правительства региона.

По состоянию на 28 июня в больницах лежат 684 человека с COVID-19. Из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки таких пациентов стало на пять больше. Коечный фонд в Ростовской области загружен менее чем на треть, что является хорошим показателем.

Всего на Дону коронавирусом заразились 9 420 местных жителей. В регистре умерших – 117 жертв, большая часть из которых – пенсионеры, страдавшие хроническими заболеваниями.

На данный момент под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 находятся 9 359 дончан.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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