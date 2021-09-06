Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коронавирусом заразился еще 471 житель Ростовской области

Коронавирусом заразился еще 471 житель Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали еще 471 случай заболевания COVID-19. По данным на 8 сентября, по числу инфицированных по-прежнему лидирует молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории медики выявили 38,6% зараженных. Немного меньше пациентов с коронавирусом появилось среди людей от 46 до 65 лет (30,1%).

Опасную инфекцию подхватили и дети. За сутки диагноз подтвердился у 71 несовершеннолетнего (15,1%). Меньше всего заболевших оказалось среди пенсионеров. 13,2% получивших положительные результаты тестов на COVID-19 — жители региона от 66 до 79 лет. Еще 3% — старше 80 лет.

За период пандемии коронавирусом заболели 128 224 человека. По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех пациентов. COVID-19 забрал жизни 6 209 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.