Коронавирусом заразился еще 471 житель Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали еще 471 случай заболевания COVID-19. По данным на 8 сентября, по числу инфицированных по-прежнему лидирует молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории медики выявили 38,6% зараженных. Немного меньше пациентов с коронавирусом появилось среди людей от 46 до 65 лет (30,1%).Опасную инфекцию подхватили и дети. За сутки диагноз подтвердился у 71 несовершеннолетнего (15,1%). Меньше всего заболевших оказалось среди пенсионеров. 13,2% получивших положительные результаты тестов на COVID-19 — жители региона от 66 до 79 лет. Еще 3% — старше 80 лет.За период пандемии коронавирусом заболели 128 224 человека. По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех пациентов. COVID-19 забрал жизни 6 209 человек.