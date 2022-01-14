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Коронавирусом заболели еще 539 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 539 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 539 человек. По данным на 17 января, 202 из них - жители донской столицы. Они составляют 37,5% новых инфицированных.

На втором месте по количеству пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 157 человек (29,1%). В числе зараженных оказались и дети. Медики выявили 69 заболевших среди несовершеннолетних (12,8%).

Положительные результаты ПЦР-тестов получили и пенсионеры. Инфекцию подхватили 88 человек от 66 до 79 лет, или 16,3% пациентов. Еще 4,3% составили люди старше 80 лет. Это 23 пожилых жителя региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 200 136 человек. По информации областного правительства, более 90% из них уже выздоровели.
Фото: Алексей Бойко.
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