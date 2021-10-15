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Коронавирус подхватили еще 587 человек в Ростовской области

Коронавирус подхватили еще 587 человек в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 587 человек. По данным на 19 октября, 211 из них - молодежь от 18 до 45 лет (35,9%). На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 157 человек, или 26,8%.

В числе зараженных появились 110 несовершеннолетних (18,7%). Положительные результаты ПЦР-тестов за минувшие сутки получили и пенсионеры. В возрасте от 66 до 79 лет заболели 72 человека, а среди пожилых людей старше 80 лет - 37.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 148 821 житель донского региона. Большинство из них уже выздоровели, однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. COVID-19 забрал жизни 7 358 человек, сообщили в областном правительстве.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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