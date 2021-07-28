Коронавирусом заболели еще 418 жителей Ростовской области

В Ростовской области ежедневное число инфицированных COVID-19 продолжает бить рекорды. По данным на 30 июля, диагноз подтвердился еще у 418 человек - на 15 больше, чем за предыдущие сутки.Большинство новых заболевших - молодежь от 18 до 45 лет (179 человек) и люди от 46 до 65 лет (129 человек). Пациентами с коронавирусом стали 63 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет и 16 - старше 80 лет. Увеличилось и количество заболевших детей. Инфекцию подхватил еще 31 несовершеннолетний, сообщили в областном правительстве.Всего с начала пандемии в донском регионе положительные результаты тестов на COVID-19 получили 109 200 человек. По числу зараженных Ростовская область находится на пятом месте в России. Лидирующие позиции удерживают Москва (1 502 612), Санкт-Петербург (526 811) и Московская область (383 645). На четвертое место поднялась Нижегородская область, там заболели 140 019 человек.