Коронавирусом в Ростовской области заразились еще 466 человек

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 13 по 14 сентября положительные результаты тестов на COVID-19 получили 466 человек.По информации регионального правительства, большинство новых зараженных - люди от 18 до 45 лет (36,2%) и от 46 до 65 лет (32,2%). Немало заболевших оказалось и среди детей. Возрастная категория несовершеннолетних составила 14,6% всех инфицированных. Немного меньше (13,1%) выявили в числе пенсионеров от 66 до 79 лет. Меньше всего COVID-19 подхватили пожилые жители региона старше 80 лет (3,9%).С начала пандемии диагноз подтвердился у 131 049 жителей Ростовской области. Большинство из них перенесли заболевание в легкой форме. Однако немало пациентов столкнулись и с тяжелым течением COVID-19. Некоторые из них так и не смогли справиться с опасным вирусом. От болезни скончался 6 371 человек.