За сутки COVID-19 подхватили 73 ребенка в Ростовской области

В Ростовской области стремительно растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 8 по 9 сентября медики выявили 470 случаев заражения COVID-19. В числе новых пациентов с опасным вирусом - 73 несовершеннолетних. Это 15,5% всех заболевших.Среди людей от 46 до 65 лет диагноз подтвердился у 154 жителей региона (32,8%). Положительные результаты тестов на коронавирус получили 58 пенсионеров от 66 до 79 лет (12,3%) и 22 — старше 80 лет. Больше всего новых инфицированных появилось среди молодежи от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории борьбу с вирусом начали 163 человека, или 34,7% зараженных.С начала пандемии вирус подхватили 128 694 человека. По информации регионального правительства, 6 237 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.