Молодежь лидирует по числу новых заболевших COVID-19 в Ростовской области

Медики продолжают выявлять сотни новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области. За сутки с 9 по 10 сентября опасную инфекцию подхватили 473 человека. Большинство из них — молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории оказалось 180 заболевших, что составляет 38,1% всех пациентов с COVID-19.Немного меньше инфицированных выявили среди людей от 46 до 65 лет — 147 человек, или 31,1%. Таким образом, ежедневно на Дону в числе зараженных оказывается больше половины работоспособных людей. Немало заболевших и среди детей. За минувшие сутки вирус подхватили 77 несовершеннолетних (16,3%).Меньше всего людей с подтвержденным диагнозом появилось среди пенсионеров. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 57 жителей региона от 66 до 79 лет (12%). Еще 12 зараженных — пожилые люди старше 80 лет (12 человек, или 2,5%).С начала пандемии коронавирус выявили у 129 167 человек. Как сообщили в региональном правительстве, 6 265 из них не смогли побороть опасную инфекцию. В числе умерших трое несовершеннолетних: 12-летний мальчик и две 17-летние девушки.