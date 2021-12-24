Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коронавирус за сутки унес жизни 22 человек из Ростовской области

Коронавирус за сутки унес жизни 22 человек из Ростовской области
На Дону еще 22 человека скончались от тяжелых последствий коронавируса. За сутки с 25 по 26 декабря опасная инфекция забрала жизни 12 женщин. Самой молодой из них было 53 года, а самой пожилой - 87 лет. Не стало и 10 мужчин - в возрасте от 62 до 86 лет.

В региональном правительстве отметили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего за период пандемии патологоанатомы зарегистрировали 9 488 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

Большинство умерших - люди пенсионного и предпенсионного возрастов. Как правило, это связано с ослабленным иммунитетом. Жители Ростовской области старше 60 лет чаще других заболевших нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.