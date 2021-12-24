Коронавирус за сутки унес жизни 22 человек из Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

На Дону еще 22 человека скончались от тяжелых последствий коронавируса. За сутки с 25 по 26 декабря опасная инфекция забрала жизни 12 женщин. Самой молодой из них было 53 года, а самой пожилой - 87 лет. Не стало и 10 мужчин - в возрасте от 62 до 86 лет.В региональном правительстве отметили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего за период пандемии патологоанатомы зарегистрировали 9 488 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом.Большинство умерших - люди пенсионного и предпенсионного возрастов. Как правило, это связано с ослабленным иммунитетом. Жители Ростовской области старше 60 лет чаще других заболевших нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.