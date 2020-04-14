Коронавирус в Ростовской области охватывает новые территории
Случаи заражения коронавирусом в Ростовской области продолжат фиксировать на новых территориях. За прошедшие сутки заболевших выявили сразу в 11 населённых пунктах. По состоянию на утро 16 апреля количество людей с COVID-19 составляет 145.
Как сообщили в областном правительстве, наибольшее число заболевших — 14 человек — за один день выявлено в Батайске, ещё 10 — в Ростове-на-Дону, по 4 человека — в Азовском и Кашарском районах, по 2 — в Верхнедонском и Аксайской, по одному — в Каменске-Шахтинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Целинском и Сальском районах. Всего новая болезнь охватила уже 21 территорию региона.
За весь период на Дону выздоровели десять пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1 403 человека, из них дома на самоизоляции — 1 388.