В Ростовской области ККС рассмотрела дисциплинарное дело и прекратила полномочия судей

Фото: Дондей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области провела заседание, на котором были рассмотрены вопросы дисциплинарной ответственности судей и прекращения их полномочий. Как сообщили в пресс-службе коллегии, ключевыми темами обсуждения стали привлечение к ответственности судьи Таганрогского городского суда Юлии Гриценко и прекращение полномочий троих судей в связи с отставкой и смертью.Дисциплинарные взыскания, которыми могут быть отмечены такие проступки, включают замечания, предупреждения и указания на профессиональные упущения; в случае серьезных нарушений возможно даже понижение в квалификационном классе. Тем не менее, взыскание на судью Гриценко наложено не было, так как истек срок, в течение которого возможно ее привлечение к ответственности.На том же заседании ККС рассмотрела прекращение полномочий трех судей. Так, в связи с уходом в отставку, с мая 2026 года прекращаются полномочия Ирины Кравченко, судьи Азовского городского суда. Ее карьера в судебной системе началась в октябре 2004 года, а с июля 2008 года она занимала должность судьи без ограничения срока полномочий.С середины апреля 2026 года также прекратятся полномочия Марины Федяковой, судьи Сальского районного суда, в связи с ее отставкой. Марина Федякова начала судейскую практику в 1995 году, а в июне 2024 года была назначена судьей Сальского районного суда.Полномочия судьи Матвеево-Курганского районного суда Сергея Бондарева были прекращены в связи с его кончиной.