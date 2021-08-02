Коронавирус снова нашли во всех 55 городах и районах Ростовской области

Коронавирус вновь нашли во всех 55 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона 4 августа.Инфекция продолжает терроризировать жителей Дона. Больше всего случаев заражения выявили в Ростове - 176 человек. На втором месте с 14 заболевшими идёт Зверево. Тройку замыкает Азовский район, там заразились 13 человек, в Аксайском - 12, а в Сальском - 10.По девять инфицированных обнаружили в Каменске-Шахтинском, Таганроге и Красносулинском районе. В то же время в Батайске, Зерноградском, Неклиновском и Семикаракорском районах оказалось по восемь новых заразившихся.На одного меньше - в Волгодонском районе. По шесть больных выявили в Гуково, Боковском, Миллеровском и Тацинском районах. Получше ситуация - в Азове, Донецке, Верхнедонском и Веселовском районах, а также в Егорлыкском, Кагальницком и Константиновском. Там, как и в Мясниковском и Пролетарском районах, обнаружили по пять человек с положительным ПЦР-тестом.В Волгодонске, Новочеркасске, Багаевском и Белокалитвинском районах, как и в Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Целинском и Шолоховском, обнаружили по четыре случая заражения. По три человека заболели в Новошахтинске, Шахтах, Заветинском и Куйбышевском районах, а также в Мартыновском, Морозовском, Обливском и Песчанокопском. Аналогичная ситуация - в Ремонтненском, Советском и Тарасовском районах, а также в Усть-Донецком, Цимлянском и Чертковском.Всего по паре инфицированных выявили в Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах. В Октябрьском выявилии всего одного больного.С начала пандемии в Ростовской области заболели коронавирусом больше 111 тысяч человек, в том числе 449 жителей донского региона - за последние сутки.