Ещё в 52 городах и районах Ростовской области выявили COVID-19. Об этом сообщили в администрации донской столицы 30 июля.Коронавирус продолжает поражать жителей Дона. Вновь больше трети инфицированных обнаружили в Ростове. Там выявили 166 случаев заражения. На втором месте с 16 заразившимися идёт Азовский район, в Аксайском районе больных оказалось 13, в Красносулинском - 12, в Каменске-Шахтинском - 11, в Сальском - 10.По девять человек с положительными ПЦР-тестами выявили в Гуково, Новошахтинске и Зерноградском районе. На одного меньше обнаружили в Батайске. В Таганроге, Волгодонском, Обливском и Семикаракорском районах выявили по семь инфицированных.В Азове, Зверево, Багаевском, Миллеровском, Мясниковском и Шолоховском районах нашли по шесть заболевших, в Веселовском - пять. Получше ситуация - в Шахтах, Егорлыкском, Константиновском, Куйбышевском, Мартыновском и Орловском районах. Там, как и в Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Целинском районах, обнаружили по четыре больных.По три случая выявили в Новочеркасске, Верхнедонском, Дубовском, Кагальницком, Кашарском, Матвеево-Курганском, Тарасовском и Тацинском районах. Аналогичная ситуация - в Цимлянском и Чертковском районах. В Белокалитвинском, Боковском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Морозовском, Пролетарском и Советском районах обнаружили всего по паре инфицированных.Лучше всего ситуация с ковидом - в Волгодонске, Донецке, Милютинском и Песчанокопском районах. Там нашли всего по одному больному.За последние сутки опасную инфекцию подхватили 418 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии число инфицированных дошло до 109 200 человек.